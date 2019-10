WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Listy wyborcze Szczecin. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019 Wybory parlamentarne odbędą się już w niedzielę, 13 października. Jeżeli jeszcze nie wiesz na kogo zagłosować, wykonaj test latarnika wyborczego. W artykule wypisaliśmy listy wyborcze kandydatów na posłów i senatorów ze Szczecina. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listy wyborcze Szczecin. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019 (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka) Wybory Parlamentarne 2019 Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. Przypominamy, że głosować mogą osoby pełnoletnie, które w dniu wyborów stawią się w lokalu wyborczym odpowiadającym ich miejscu zameldowania. Aby głosować, należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka). Zapoznaj się z kandydatami na posłów i senatorów ze Szczecina. Podajemy pełne listy wyborcze. Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 41 (Szczecin) Okręg nr 41 Szczecin obejmuje powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście. Do Sejmu z okręgu nr 41 dostanie się 12 kandydatów. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 41 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: RZEPA Jarosław Michał SŁOMSKI Piotr KUSY-KŁOS Anna Katarzyna KULINICZ Tomasz Teodor BODNAR Stanisława MAREK Paweł NOWAK Damiana WAWRZYNIAK Waldemar Marek GIBAS Anna JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt DEMKOWSKA Magdalena Joanna ŻUK Jarosław Tomasz CHUDZIK Joanna DURKA Andrzej Zdzisław KALINOWSKA Dorota Urszula PAJOR-KUBICKI Remigiusz GLIŃSKA Anna Katarzyna LIWAK Jacek JAKUBOWICZ-DZIDUCH Justyna JASIEWICZ Eugeniusz KOREK Renata Teresa TOSZEK Bartłomiej Henryk CHRAŁOWICZ Adam Wacław KUSTOSZ Olgierd Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 41 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: GRÓBARCZYK Marek Józef DOBRZYŃSKI Leszek SZAŁABAWKA Artur Lesław JACH Michał BIERNAT Stefania Elżbieta ZAREMBA Krzysztof Piotr MUCHA Rafał Marek DRZAZGA Kazimierz LITWIŃSKI Arkadiusz POSOBKIEWICZ Marek SZELĄŻEK Andrzej KUŹMIŃSKA Monika ŁYJAK Justyna ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena MATECKI Dariusz Piotr BOGUCKI Zbigniew BRZOZOWSKA Maria Romualda PAWLAK Anna TOBOŁA Jolanta Barbara KAMIŃSKI Michał DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina STÓJ Agnieszka Janina KURZAWA Agnieszka KOPEĆ Maciej Stanisław Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 41 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: WIECZOREK Dariusz Krzysztof CZARNECKI Arkadiusz Paweł BEDNARSKI Sebastian Waldemar KOTULA Katarzyna Agata KRYSTEK Dawid Wojciech CHRISTOWA Czesława DŁUGOBORSKI Wojciech KOSNO Katarzyna PAKULSKI Cezary Piotr GMACHOWSKA Jagoda Maria SY Amadou LESZCZYŃSKA Danuta ARBAROS Wiktoria Maria PIOTROWSKA Małgorzata SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta MAĆKOWIAK Jerzy Daniel MALISZ Zofia Anna MAŚLANA Dorota SERAFINOWICZ Maria Magdalena KOCHAN Tymoteusz Jakub KORDZIELEWSKI Sasza Radosław KOSTUŚ Natalia Agata SOBOLEWSKI Piotr AGATOWSKA Joanna Monika Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 41 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: BEDKA Marcin Grzegorz RZEUSKA Ewa SOSNOWSKA Magdalena SZENDEROWICZ Klaudia PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta KOZŁOWSKA Beata GAPYS Dariusz Andrzej MATUSIAK Piotr OLSZEWSKI Krzysztof Mariusz KORUS Przemysław MYŚLIWIEC Piotr Jan OLECH Dariusz SŁODOWICZ Konrad Waldemar BĘTKOWSKI Jakub Andrzej RAWDANOWICZ Beata Katarzyna POSTÓŁ Tomasz GAWROŃSKA Anna Kazimiera LEWANDOWSKI Józef Romuald FIGAS Małgorzata Zofia PAROBIEC Mieczysław PLUTA Natalia GŁADKOW Jan Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 41 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: NITRAS Sławomir Witold MARCHEWKA Arkadiusz OBRYCKI Norbert Piotr ŁĄCKI Artur Jarosław FILIKS Magdalena NAPIERALSKI Grzegorz Bernard JABŁOŃSKA Elżbieta KALINA Teresa SUCHARZEWSKI Robert ŁEBIŃSKI Wojciech Jan STANKIEWICZ Marek Zdzisław CHOJECKI Zbigniew Jacek SIARKIEWICZ Zygmunt LALAK - SZAWIEL Lidia ANDRYCH Hubert NAPIWODZKA Joanna TOŁOCZKO Wiktor RĘBACZ Piotr DRZEWIŃSKA Wioletta WALCZAK Damian SCHRAMMEK Dorota ZIELINKIEWICZ Elżbieta Barbara SCHNEIDER Maria Renata MISIŁO Piotr Paweł Wybory parlamentarne 2019 – Szczecin. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 97 Okręg nr 97 obejmuje powiat policki oraz miasto na prawach powiatu: Szczecin. O mandat będzie się tu ubiegać: Tomasz Paweł Grodzki z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Małgorzata Anna Jacyna-Witt z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Szczecin. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 98 Okręg nr 98 obejmuje powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasto na prawach powiatu: Świnoujście. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Magdalena Maria Kochan z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

