Listy wyborcze Radom. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już jutro, w niedzielę 13 października wybierzemy senatorów oraz posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lat. Zapoznaj się z pełnymi listami wyborczymi Kandydatów z Radomia.

Wybory 2019

Wybory parlamentarne odbędą się już jutro, w niedzielę 13 października. W celu głosowania wyborcy będą musieli udać się do lokali wyborczych odpowiadających ich miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Aby głosować, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka). W artykule przedstawiliśmy kandydatów na posłów i senatorów z Radomia. Podajemy pełne listy wyborcze.

Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 17 (Radom)