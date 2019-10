Listy wyborcze Opole. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019

Trwają wybory parlamentarne 2019. Już dziś Polacy i Polki wybiorą 100 senatorów oraz 460 posłów. Zapoznaj się z kandydatami na posłów i senatorów z Opola.

Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów

Nadszedł dzień wyborów parlamentarnych. To właśnie dziś Polacy i Polki wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów, którzy przez najbliższe cztery lata będą sprawować władzę. Przypominamy, że wyborcy mogli głosować już od godziny 7 rano, a lokale wyborcze będą otwarte aż do godziny 21 wieczorem. W zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego każdy głosujący powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, paszport, jak i legitymacja studencka. W artykule wymieniliśmy pełne listy wyborcze kandydatów z Opola.