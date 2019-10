WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Maja Kołodziejczyk 1 godzinę temu Listy wyborcze Katowice. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się już w niedzielę 13 października. Zapoznaj się z kandydatami na przyszłych posłów i senatorów z Katowic. Podajemy pełne listy wyborcze. Wybory Parlamentarne 2019 Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. Przypominamy, że głosować mogą osoby pełnoletnie, które w dniu wyborów stawią się w lokalu wyborczym odpowiadającym ich miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Wyborcy muszą wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka), gdyż na miejscu zostanie sprawdzona ich tożsamość. Zapoznaj się z kandydatami na posłów i senatorów z Katowic. Podajemy pełne listy wyborcze. Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 31 (Katowice) Okręg nr 31 Katowice obejmuje powiat: bieruńsko-lędziński oraz miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy. Z tego okręgu do Sejmu dostanie się 12 kandydatów. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 31 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: JELONEK Aleksandra Elżbieta MILAS Jolanta Elżbieta PASTUSZKA Bernard Rudolf KROWIAK Andrzej KRZYSIŃSKI Kamil Krzysztof SUCHANEK Piotr Walenty SOJKA Andrzej Antoni MERCIK Jerzy Alojzy NYCZ Henryk Ryszard JAMKA Mateusz Grzegorz HANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna RYCHTER-BOGACKA Gabriela Alina KOLANKO Dionizy Piotr STALMACH Jadwiga Sabina TRAJGIEL Ewelina Maria PŁONKA Justyna Julia PALEJ Krystyna Anna REDEŁKIEWICZ Janusz MACIĄG Dariusz Józef ŁAKOTA Aneta MATUSIEWICZ Jacek Bogdan Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 31 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: MORAWIECKI Mateusz Jakub WÓJCIK Michał Marek POLACZEK Jerzy Jan SOŚNIERZ Andrzej Stanisław NOWAK Maria Teresa PIECHOTA Leszek Marian WESOŁY Marek Jacek SKAPCZYK Anita Maria SKIBA Mariusz Piotr JABŁOŃSKI Paweł FREITAG Janusz Paweł AUGUSTYN Zbigniew KOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria BISKUP Bernadeta Cecylia PANEK Krystyna Zofia GROBEL Beata ROSICKI Łukasz Krzysztof DURSKA Maria Stefania ZIĘBA Janina Maria URBAŃCZYK Marek Jan STĘPIEŃ Agnieszka SKOTAREK Agnieszka Katarzyna KICZMAL Mirosław Stanisław AHNERT Wojciech Tadeusz Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 31 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: KONIECZNY Maciej LEKSTON Andrzej Jan MAJCHRZAK Katarzyna Beata TOMALA-BOGACKA Gabriela Barbara DULIŃSKI Edward Józef NOWAK Jakub Leszek GRONIEWSKA Małgorzata Krystyna MAKÓWKA Emilia Maja SZYMURA Adrian Łukasz ZEMELKA Piotr Krystian ZELWOR Katarzyna Jolanta ŁADOWSKA Anna MAKIEŁA Krzysztof Jacek BOGOCZ Jarosław Marek BUBAŁA Bogdan Sylwester WIŚNIEWSKI Marek Stanisław BRZOZOWIEC Bartłomiej KRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz WÓJCIK Sara Aleksandra NOWAK-TROJNAR Natalia Regina BARAKEH Ahsan BUCHTA Michał Grzegorz MACHURA Ewa Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 31 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: SOŚNIERZ Dobromir Andrzej DOROSZ Tomasz Edward MODZELEWSKA Bożena Krystyna TRYTKO Paweł Maciej SACZYWKO Piotr Marek MARKIEWKA Michał Rafał KOWSZYN-SUMARA Jowita JABLOŃSKI Kamil MAJOR Małgorzata Joanna SZÓSTAK Dawid Stanisław SIKORA-WÓJCIK Agata Judyta OŻÓG Mateusz Zbigniew FIEDOROWICZ Mateusz BOMBA Tomasz Marian BUDNIK Grzegorz Jacek KAŁUŻA Paweł Piotr SYGIET Piotr Stefan ZANIEWSKA Ewa Aleksandra KUFEL Urszula Monika JANKOWIAK Anna Maria KRAJEWSKI Krzysztof Stanisław SZAJKO VEL MASTERCZUK Magdalena Ilona ZAWISZ Anita Sara BRZEZINA Tomasz Bogdan Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 31 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: BUDKA Borys Piotr KOŁODZIEJ Ewa Edyta WÓJCIK Marek Krzysztof ROSA Monika Anna KRÓL Wojciech Piotr KOSZUTSKA Urszula Magdalena GRAMATYKA Michał Sebastian KOPEL Marek Stanisław BAINKA Marta Magdalena ŚCIEBIOROWSKI Łukasz Andrzej PIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia SOBIESZCZUK Przemysław ZASADA-CHORAB Anna KARCZ Bartosz Artur PALKA Michał Antoni BEDNARZ Alina Irena SIWIEC-MAGIELNICKA Karina Bernardyna WODARSKI Łukasz Wojciech KONTNY Danuta Maria GOŚCINIAK Małgorzata Ewa KULIK Grażyna Danuta BŁASZCZYK-DOMAŃSKA Katarzyna Barbara NOWOCIŃSKA Lesława Anna SZULC Krzysztof Adam Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 32 (Katowice) Okręg nr 32 Katowice obejmuje powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec. Z tego okręgu do Sejmu dostanie się 9 kandydatów. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 32 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: CHROBAK Barbara Stanisława MARKOWSKI Krzysztof CIOŁCZYK Janusz Kazimierz PEROŃ Krzysztof Edward BOSAK Jan SPORYSZKIEWICZ Anna Jadwiga DUDA Andrzej Marek DRATWA Paweł BORÓWKA Stanisław Antoni GÓRALCZYK Marcin Grzegorz KAŁUŻA Anna Grażyna PARADZIŃSKA Ewa Bogusława JANIK Ewa Barbara DOBROWOLSKI Cezary Adam BEBEŃCA Agata Elżbieta LABOCHA Eliza Maria KMITA Tomasz Adam DĄBROWA Stanisław Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 32 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: MALIK Ewa Danuta ANDZEL Waldemar Franciszek WARWAS Robert Piotr NOWICKA Danuta Czesława MATERLA Maria KOZIK Marcin Henryk ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta PIĄTEK Zbigniew Józef SZYDLIK Bożena Grażyna WILK Kazimierz Czesław WARDENGA Lena Marzena DERELA Maciej Daniel CIEŚLIK Beata Elżbieta SZOPA Paweł Ludwik TRAWCZYŃSKA Ewa Irena GŁĄB Zenon Zygmunt CURYŁO Łukasz Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 32 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: CZARZASTY Włodzimierz ADAMCZYK Rafał Jan ZIEGLER-CHAMIELEC Anita Kornelia NITWINKO Wojciech Marcin LITEWKA Łukasz Karol KOT Magdalena Monika CHUDZIKIEWICZ Wacław Michał DZIUBKA Marta KUŹNICKI Adrian Paweł PÓŁTORAK Ewa Katarzyna ŁUBEK Małgorzata GŁADKOWSKI Marcin Rafał FILIK Anna Ewa GRANAT Aleksandra Maria ŁUKASIK Damian Leszek CZAJER Urszula CIASTOŃ Łukasz Rafał Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 32 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: JANOSKA Jerzy Jan KOLCZYK Marcin Czesław SIKORA Waldemar OLEKSIEWICZ Grzegorz Ryszard JAKÓBIK Artur Karol KLARCZYŃSKA Olga Kinga KRZYŻAK Monika Mirella KOCLĘGA Jagoda Magda CYGAN Renata Aleksandra MIZDRA Ryszard Zbigniew GRABOWSKI Wojciech Andrzej SURMIK Dominika Agnieszka CIEŚLIK Robert Paweł DĄBROWSKA Małgorzata Halina LOREK Magdalena Ilona GOREL Ewelina Magdalena OSIAL Sylwia PAŁKA Krzysztof Adam Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 32 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: SAŁUGA Wojciech Paweł DOLNIAK Barbara BOCHENEK Mateusz Andrzej NEMŚ Anna Ewa WĘGRZYNOWICZ Marek Romuald ŁAPAJ Bożena Irena KLIMEK Maciej Artur KOSMALA-GĄSIOR Teresa Mieczysława ZAPART Marcin Jakub SZCZEPANEK Paweł MILEJ Ryszard Tadeusz SOCHACKI Jarosław Jacek SOLIPIWKO Renata Janina SKOTALCZYK Ewa Barbara JANECZEK Marcin Bernard OCHĘDUSZKO-LUDWIK Małgorzata Agata LIEGMANN Elżbieta Joanna MOĆKO Jolanta Izabela Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 70 Okręg nr 70 obejmuje powiaty: gliwicki, tarnogórski oraz miasto na prawach powiatu: Gliwice. O mandat będzie się tu ubiegać: Zygmunt Mieczysław Frankiewicz z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Krystian Karol Probierz z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 71 Okręg nr 71 obejmuje miasta Bytom i Zabrze. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Halina Maria Bieda z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Andrzej Kazimierz Misiołek z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 74 Okręg nr 74 obejmuje miasta: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Dawid Adam Kostempski z własnego komitetu wyborców (nr 1 na liście wyborczej)

Henryk Krzysztof Mercik z Koalicji Obywatelskiej (nr 2 na liście wyborczej)

Leon Swaczyna z komitetu Ślonzoki Razem (nr 3 na liście wyborczej)

Dorota Jolanta Tobiszowska z PiS (nr 4 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 75 Okręg nr 75 obejmuje powiat bieruńsko-lędziński oraz miasta na prawach powiatu: Mysłowice, Tychy. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Gabriela Anna Morawska-Stanecka z Lewicy (nr 1 na liście wyborczej)

Czesław Wincenty Ryszka z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 76 Okręg nr 76 obejmuje powiaty: będziński, zawierciański oraz miasto na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Arkadiusz Jakub Grabowski z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Marcin Teodor Lazar z komitetu bezpartyjnych i samorządowców (nr 2 na liście wyborczej)

MAŁECKA-LIBERA Beata Maria Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej (nr 3 na liście wyborczej)

Katarzyna Stanisława Zagajska startująca z własnego komitetu wyborców (nr 4 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 77 Okręg nr 77 obejmuje miasta Jaworzno i Sosnowiec. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Jacek Piotr Dudek z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Joanna Sekuła z Koalicji obywatelskiej (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Katowice. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 80 Okręg nr 80 obejmuje obszar miasta Katowice. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Bronisław Jan Korfanty z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

