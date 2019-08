Listy do KRS. Sędziowie ujawniają, kogo poparli

Stowarzyszenie "Iustitia" opublikowało oświadczenia ośmiorga sędziów, którzy poparli kandydaturę Macieja Nawackiego do nowej KRS, ale później czworo z nich zmieniło zdania.

To oznacza, że sędzia Maciej Nawacki mógł nie zebrać wymaganej liczby 25 podpisów. Nie można tego zweryfikować, bo Kancelaria Sejmu nie ujawnia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Urzędnicy odmawiają wykonania ostatecznego i prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, tłumacząc się wątpliwościami ws. ochrony dany osobowych.

Dodał, że "każdy sędzia powinien ujawnić, komu udzielił poparcia, bo nie była to jego prywatna sprawa".

Zawiadomił UODO

To właśnie sędzia Maciej Nawacki z nowej KRS wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o interwencję w sprawie list poparcia kandydatów do Rady. Po jego skardze prezes UODO wstrzymał publikację list mimo wyroku sądu.