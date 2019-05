Lista biskupów do dymisji. Kogo mógłby usunąć delegat papieża Franciszka

Piszą o nim "młot na pedofilów", bo arcybiskup Charles Scicluna doprowadził do dymisji całego episkopatu w Chile. W czerwcu specjalny wysłannik papieża Franciszka wybiera się do Polski. Gdyby chilijski scenariusz miał się powtórzyć, to co najmniej 20 polskich hierarchów będzie miało poważne kłopoty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lista biskupów do dymisji. A na niej ponad 20 ważnych postaci (East News, Fot: Beata Zawrzel/REPORTER)

Hierarchów polskiego Kościoła, którzy zasłużyli na dymisję, Artur Nowak - adwokat pomagający ofiarom księży pedofilów - wymienia jednym tchem: - Abp Stanisław Gądecki, abp Marek Jędraszewski, kardynał Kazimierz Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź to absolutne minimum. Pokazali swoimi słowami w sprawie problemu pedofilii, że nie pasują do wizji Kościoła realizowanej przez papieża Franciszka. Za nimi wymieniłbym szereg mniej znaczących nazwisk biskupów, którzy kryli pedofilów i pomagali w tuszowaniu spraw - mówi Wirtualnej Polsce.

Dodajmy, że Artur Nowak to jeden z bohaterów głośnego filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Wątek, w którym występuje, dotyczy sprawy księdza Dariusza Olejniczaka, skazanego za molestowanie dziewczynek. Przez wiele lat chronili go przełożeni. Wśród nich był kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który osobiście poręczył za przestępcę. Tymczasem ksiądz, łamiąc sądowy zakaz pracy z dziećmi, prowadził rekolekcje.

Raport i lista biskupów

Przypomnijmy, że raport Fundacji "Nie lękajcie się" zawiera opis szczególnie bulwersujących działań biskupów, polegających na przenoszeniu księży oskarżanych o pedofilię lub molestowanie do innych parafii. Miało to zatrzeć wstydliwą przeszłość sprawców. Działania kardynała Nycza są tam wymieniane dwukrotnie. Jako biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, skazanego wyrokiem za molestowanie ministrantów księdza przeniósł do parafii pod Słupskiem.

W raporcie jest też mowa o metropolicie gdańskim, arcybiskupie Głódziu. U jego boku znalazł schronienie proboszcz z Bojana (skazany za molestowanie i rozpijanie 15-latki). Z kolei ksiądz Krzysztof K., skazany za molestowanie, unikał więzienia, bo był przenoszony do różnych kaszubskich parafii. Gdańskiej policji w końcu udało się go odnaleźć i doprowadzić do zakładu karnego.

Z kolei abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, co chwila jest krytykowany za wypowiedzi dotyczące problemu pedofilii. Słowa "o seksualizacji dzieci" zostały odebrane przez niektórych komentatorów jako próbę zrzucenia odpowiedzialności za pedofilię na ofiary. - Z jeden strony tworzy się programy seksualizacji dzieci, aby jak najwięcej zarobić na środkach antykoncepcyjnych i puścić w ruch życie seksualne. A z drugiej strony atakuje się skutki, to co doprowadziło do późniejszego przestępstwa - mówił duchowny.

Abp Jędraszewski był jednym z zagorzałych obrońców arcybiskupa Paetza, oskarżanego o molestowanie studentów seminarium duchownego. Miał ignorować delegacje kleryków, którzy przychodzili do niego z prośbami o pomoc.

Nielekajcie.org.pl Podziel się

Dzień sądu. 13 czerwca przybywa wysłannik papieża

Raport Fundacji "Nie lękajcie się" zawiera w sumie 24 nazwiska biskupów oskarżanych o tuszowanie afer seksualnych. Opera się na udokumentowanych przypadkach, które częściowo wielokrotnie opisywały media. Nie brakuje komentarzy, że jeśli arcybiskup Charles Scicluna przyjeżdża do Polski zrobić porządek, to właściwie ma już wszystko podane jak na tacy.

- Wiemy, że papież Franciszek i wielu kardynałów przeczytało ten dokument. Będąc w lutym w Rzymie, wiedzieliśmy, że ten kardynał Scicluna przyjeżdża do Polski nie bez przyczyny. Mam nadzieję, że doprowadzi do jakiegoś wstrząsu, że potrząśnie tymi naszymi biskupami - powiedziała Radiu Zet Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka, kandydatka z ugrupowania Wiosna do Parlamentu Europejskiego.

Abp. Scicluna zasłynął bezkompromisowym działaniem. Na podstawie relacji 64 pokrzywdzonych przygotował raport o problemie pedofilii w chilijskim Kościele. Stał się on podstawą wymuszenia przez papieża dymisji wszystkich 34 biskupów tamtejszego Kościoła. Ostatecznie papież przyjął osiem dymisji.

Według oficjalnych źródeł jego wizyta w Polsce jest związana z uczestnictwem w zebraniu plenarnym episkopatu. Wydarzenie zaplanowano na 13 czerwca na terenie diecezji świdnickiej. Abp Scicluna ma poznać skalę i konteksty przestępstw seksualnych w Kościele w Polsce.