Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 usaryszard schnepf Dzisiaj, 21-07-2021 15:28 List z USA do Dudy, senatorowie apelują do prezydenta. "Wieloletni problem, który wisi nad nami" Grupa 12 amerykańskich senatorów opublikowała we wtorek list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Domagają się w nim zawetowania nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. O tę kwestię w programie "Newsroom WP" był pytany Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w Waszyngtonie. - Jest to wieloletni problem, który wisi nad nami - przyznał gość Agnieszki Kopacz. Przypomniał, że chodzi o odszkodowania, które dotyczą wszystkich tych, których okupacja hitlerowska lub komunistyczne dekrety pozbawiły własności, a byli obywatelami polskimi w tamtym czasie. - W USA, gdzie panuje duch wolności, zwłaszcza jeśli chodzi o własność, budzi to kontrowersje, że polski kodeks administracyjny miałby zamknąć kwestie ewentualnych roszczeń - dodał Schnepf. Stwierdził też, że to dobra wiadomość dla tych, którzy obawiają się ewentualnych odszkodowań. Jednak b. ambasador zaznaczył, że to państwo powinno wziąć na siebie obowiązek zadośćuczynienia. - Państwo polskie, które z jednej strony może wydać niepotrzebnie 70 mln złotych na wybory, które się nie odbyły, może stracić miliardy na maseczkach, czy respiratorach, nie jest w stanie wywiązać się wobec ludzi, którzy bez zawinienia utracili to, co było ich? - pytał Ryszard Schnepf. Więcej w materiale wideo. Rozwiń