List Patryka Jakiego do europosłów. Pokazaliśmy go Brytyjczykom

Patryk Jaki upiera się, że jego napisany po angielsku list o "taśmach Neumanna" do europosłów nie zawiera błędów. W tej sytuacji postanowiliśmy zapytać o opinię w tej sprawie ludzi, dla których angielski jest pierwszym językiem. Wyrok jest jednoznaczny. "Okropnie napisany" - mówi jeden z naszych rozmówców.

Patryk Jaki dotrzymał swojej obietnicy i rozesłał do swoich kolegów-europosłów przetłumaczony na różne języki zapis "taśm Neumanna" . Dołączył przy tym list, w którym broni reform sądownictwa. Problem w tym, że angielska wersja listu jest pełna błędów, stylistycznych wpadek i niezgrabnych sformułowań.

Zły, ale zrozumiały

Mówi Daniel Tilles, redaktor naczelny anglojęzycznego portalu Notes from Poland i wykładowca na wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

Okropny i bez sensu

- To okropne! Czy on nie ma w swoim zespole nikogo, kto mógłby to napisać w zrozumiały sposób? - mówi naukowiec. Jak dodaje, sukces akcji Jakiego jest wątpliwy.