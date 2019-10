Sławomir Neumann i jego otoczenie przynajmniej od połowy 2018 roku wiedzieli o nagraniach, które przed wyborami parlamentarnymi 2019 zostały ujawnione przez TVP Info. Kolejne taśmy mają "w swoim czasie" ujrzeć światło dzienne.



Działacze PO z i dziennikarze z Tczewa rozpoznali człowieka, który w materiale TVP wystąpił siedząc w kapturze tyłem do kamery. Mężczyzna, który wyemitowanym tydzień przed wyborami programie opowiadał o "taśmach Neumanna", to Bartosz Paprot - były radny miejski i były szef PO w Tczewie.

Do mężczyzny dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej". Paprot przyznał, że nagrań z niezręcznymi wypowiedziami Neumanna jest znacznie więcej. Co na nich jest?

Taśmy Neumanna od kulis. "Będą kolejne"

"Przypuszczam, że w swoim czasie się tego dowiemy. Ja wiem, co przewodniczący Neumann mówił do mnie, gdy pytałem go kandydatkę Platformy na prezydenta Tczewa. Odparł, że miesiąc po wyborach wszyscy zapomną o jej starcie. Dodał, że 'to jest zero'" - powiedział w rozmowie w rozmowie z dziennikiem.