Sławomir Neumann: przestałem przeklinać. Wskazał najlepszego kandydata na prezydenta

Według Sławomira Neumanna najlepszym kandydatem opozycji na prezydenta byłby Donald Tusk. - Trzeba jeszcze chcieć. Musi podjąć decyzję - podkreślił. Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska "musi mieć kandydata do połowy grudnia".

Podał jednak pewien warunek, który trzeba spełnić. - Żeby być dobrym kandydatem, to trzeba chcieć. Jeżeli ktoś nie jest w stanie albo nie chce, albo nie ma przekonania do startu, to nie będzie dobrym kandydatem, bo nie ma serca do tej rozgrywki. Czy Donald Tusk chce? Zobaczymy. Też wie, że musi decyzję podjąć - powiedział.