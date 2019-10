Wybory prezydenckie 2020. Sławomir Neumann: potrzebne prawybory w KO

Rozmawiamy o możliwości prawyborów przy wyłanianiu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta - mówi Sławomir Neumann, były szef klubu PO. Ocenił też szanse na wystawienie wspólnego kandydata z PSL i Lewicą.

Sławomir Neumann powiedział na antenie RMF FM, że w KO potrzeba szerokich konsultacji przy wyłanianiu kandydata do walki w wiosennych wyborach prezydenckich.

- Myślę o prawyborach i o tym rozmawiamy. Mogliby wystartować w nich kandydaci z wielu środowisk, z którymi do tej pory współpracowaliśmy - powiedział polityk PO w rozmowie z Robertem Mazurkiem. - Prawybory trzeba byłoby jednak ogłosić już niebawem, żeby w grudniu przedstawiać kandydata - dodał.

Neumann wyjaśnił, że nie chodzi jednak o wspólnego kandydata z Polskim Stronnictwem Ludowym czy Lewicą . - Jestem w tej sprawie realistą - stwierdził. Pytany o nowego szefa klubu parlamentarnego PO-KO ocenił, że Borys Budka jest dobrym kandydatem na to stanowisko.

- 25 tys. głosów, które otrzymałem, to nie jest zły wynik, a byłby lepszy gdyby nie akcja hejtu w ostatnich tygodniach przed wyborami - powiedział.

Odrzucił też zarzuty, że protesty złożone przez PO, ale także przez PiS , po tych wyborach to przekroczenie wszelkich granic. - To hucpa. Brak klasy - mówił prowadzący wywiad. - Nasz protest jest zasadny. To Sąd Najwyższy oceni wnioski - stwierdził Neumann na antenie RMF FM.