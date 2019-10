Borys Budka bedzie kandydował na szefa klubu PO-KO. "Jestem gotów stanąć do rywalizacji"

Borys Budka podjął decyzję ws. swojej politycznej przyszłości. - Będę ubiegał się o stanowisko szefa klubu parlamentarnego. PO potrzebuje zmian - powiedział polityk.

- Chcę, by Platforma dawała nadzieję, że opozycja może wygrać wybory. To musi być skuteczna, merytoryczna opozycja - powiedział wymijająco. - Wyobrażam sobie zwycięską kampanię prezydencką po warunkiem, że zmienimy sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Mamy to szczęście w Platformie, że wybory przewodniczącego będą na przełomie roku. Mamy taki kalendarz - dodał.