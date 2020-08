List otwarty do Andrzeja Dudy. "Prezydent, który tego nie widzi, nie powinien być prezydentem"

Andrzej Duda złoży przysięgę o staniu na straży konstytucji bez trzech kolejnych świadków. Trójka posłów partii Zieloni zapowiedziała, że nie nie weźmie udziału w czwartkowej uroczystości. W liście otwartym do prezydenta tłumaczą motywy swojej decyzji.

"W dniu, w którym piszemy ten list, trójka młodych ludzi jest w więzieniu za pokojowy protest z tęczową flagą. Jeden z naszych przyjaciół boi się wyjść z domu, bo telewizja, na czele której stoją Pańscy koledzy, pozwoliła obwinić go z imienia i nazwiska za czyny, których nie popełnił" - czytamy.

List otwarty do Andrzeja Dudy. "Uwolnił pan demony nienawiści"

"W Pana oczach nasi przyjaciele i przyjaciółki 'to nie ludzie, to ideologia'. W naszych oczach to ludzie zasługujący na miłość i wsparcie. Prezydent, który tego nie widzi, nie powinien być prezydentem" - dodają Zieloni.