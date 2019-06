List Kaczyńskiego do Polaków. Ma prośbę

Jarosław Kaczyński napisał list otwarty do Polaków. Prezes PiS dziękuje wyborcom PiS za głosy, dzięki którym partia wygrała ostatnie wybory. Polityk ma też prośbę do wszystkich Polaków.

List Kaczyńskiego do Polaków. Prezes PiS dziękuje i ma prośbę

Kaczyński podkreśla, że choć zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego było ważne, to jest jest już przeszłością. "Teraz czekają nas jesienne wybory do Sejmu i Senatu. To w nich rozstrzygać się będzie przyszłość naszej Ojczyzny oraz dalsze losy dobrej zmiany" - przekonuje prezes PiS.