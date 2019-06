Jarosław Kaczyński: Tusk kłamie ws. mojego brata

Prezes PiS skomentował przemówienie Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej mówił w Gdańsku, że w Magdalence z komunistami pił również Lech Kaczyński. - Donald Tusk ma zwyczaj kłamać, tak samo kłamie i w tej sprawie - mówił.

- Skoro Donald Tusk był łaskaw powiedzieć, że mój śp. brat był łaskaw pić z Kiszczakiem, to chcę powiedzieć, że były trzy osoby, które się nie fraternizowały: mój śp. brat, Tadeusz Mazowiecki i - przyznaję to - Władysław Frasyniuk. Inni rzeczywiście poszli na daleko idącą, butczaną fraternizację i słusznie są za to krytykowani. To wywoływało absmak już wtedy - powiedział Jarosław Kaczyński.