List do Andrzeja Dudy ws. Wąsika i Kamińskiego. "Apeluję o zastosowanie prawa łaski"

Jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, to upór matki i brata Andrzeja Leppera oraz apelacja złożona przez jego dawną współpracownicę sprawiły, że byli ministrowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali ponownie skazani. Dr Lubas w sprawie polityków występował jako oskarżyciel posiłkowy. Jest autorem kasacji do Sądu Najwyższego oraz jednej z apelacji, którą we wznowionym postępowaniu rozpatrywał sąd okręgowy. Działał na rzecz ich ponownego skazania i chciał większych wyroków.