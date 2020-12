Limity w kościołach do zmiany? Morawiecki reaguje na apel abp. Gądeckiego

Boże Narodzenie 2020 zbliża się wielkimi krokami. Abp Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą do premiera o zmianę limitu wiernych w kościołach. Jest reakcja Mateusza Morawieckiego.

We wtorek pojawiła się informacja, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wysłał list do premiera Mateusza Morawieckiego. Prosi w nim o to, by od świąt rząd zmniejszył limit wiernych w kościołach.

Obecnie w świątyniach może być jedna osoba na 15 mkw. Abp Gądecki chce, by limit został zmniejszony do jednej osoby na 7 mkw. "Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we mszy świętej pasterskiej" - tłumaczył duchowny w liście.

Limit w kościołach. Będą zmiany? Morawiecki odpowiada

O tę kwestię był pytany premier Morawiecki. Szef polskiego rządu zaznaczył, że toczą się rozmowy z Episkopatem, ale "na ten moment żadnej zmiany w tym zakresie jeszcze nie ma".

- Dla nas jest rzeczą niezwykle ważną, żeby, mimo otwarcia części sklepów od początku grudnia, nie doszło do ponownych przyrostów zakażeń. My tego nie wiemy, czy tak będzie, dlatego musimy trzymać rękę na pulsie. Dlatego wszelkie obostrzenia, bardzo proszę, żeby wszyscy traktowali w sposób rygorystyczny, wszyscy ich przestrzegali, ponieważ to od odpowiedzialności nas wszystkich zależy, jak będzie wyglądać druga połowa grudnia, jak wyglądać styczeń - powiedział Morawiecki.

Jednocześnie przypomniał, że zdaniem ekspertów ewentualna trzecia fala epidemii jest możliwa na przełomie lutego i marca.