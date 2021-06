Lidia Staroń na RPO. Senator PiS Jan Maria Jackowski składa deklarację

Senat na piątkowym posiedzeniu izby zajmie się kandydaturą Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak przebiegnie głosowanie? - PiS ma w Senacie 48 senatorów, pani senator Lidia Staroń jest przewodniczącą koła senatorów niezależnych, które liczy 3 senatorów. Gdyby te wszystkie osoby poparły tę kandydaturę, mielibyśmy dziś rozstrzygnięcie. Ale słyszymy, że opozycja się bardzo mobilizuje, liczy na to, że uda się jej odrzucić tę kandydaturę - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator PiS Jan Maria Jackowski. - Jaki będzie wynik głosowania - nie wiem. Wiele się może spraw okazać. Ktoś może nie zagłosować. Temperatura rośnie - podkreślił. - To jest ważne głosowanie. Nie tylko dlatego, że wybieramy RPO. To politycznie bardzo ważne głosowanie dla opozycji. KO jest w traumie, chce pokazać opinii publicznej i swoim zwolennikom, że jest zdyscyplinowana, zorganizowana i kontroluje sytuację - podsumował Jackowski.