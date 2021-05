Lidia Staroń kandydatką na RPO? Michał Kamiński ma wątpliwości

Wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich poseł PiS Bartłomiej Wróblewski najprawdopodobniej nie uzyska wymaganej większości głosów w Senacie. Możliwe, że Porozumienie Jarosława Gowina przedstawi wtedy kandydaturę niezależnej senator Lidii Staroń. Co na to wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-UED)? - Mam ogromny szacunek do pani senator Lidii Staroń, ale obawiam się, czy jej wizja praw człowieka i praworządności jest adekwatna do roli RPO w tak dramatycznych czasach jak dziś. Druga moja wątpliwość - wybór pani senator będzie oznaczał konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Olsztynie do Senatu. To wydatek parunastu, parudziesięciu milionów złotych dla budżetu państwa - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Na razie nie słyszałem do pani Lidii Staroń, żeby chciała zostać RPO. To nie jest nic złego, gdyby chciała. Ale nie sądzę, żebym na nią glosował, powiem szczerze - dodał Kamiński.