Lider PSL odpowiada na ofertę koalicji z PiS. "Nie będziemy udawać, że pada, gdy na nas plują"

Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie jest zainteresowany współpracą z PiS ani na poziomie samorządowym, ani w Sejmie. Słowa rzeczniczki PiS Beaty Mazurek o "eliminacji" Ludowców zbulwersowały ich lidera.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Kosiniak-Kamysz nazwał Prawo i Sprawiedliwość "partią antysamorządową" i stwierdził, że koalicja z PiS byłaby "zabójcza" dla lokalnej polityki. - Mamy przystać na ograbianie mieszkańców z wpływu na decyzje co do przyszłości ich małych ojczyzn? Pozwolić, by z jednej ulicy w Warszawie podejmowane były decyzje o tym, co jest dobre dla mieszkańców Tarnowa, Wadowic czy Brzeska? - pytał Kosiniak-Kamysz.