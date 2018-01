Lider KOD: "jak by te partie nie były słabe, jak by nie dawały d..., to i tak musimy na nie głosować"

Szef Komitetu Obrony Demokracji broni opozycji na Facebooku. Według niego, "sytuacja jest niebezpieczna". - Jeżeli się obrazimy na te partie, to PiS wygra na pewno - podkreślił Krzysztof Łoziński. - Jak by te partie nie były słabe, jak by nie dawały d..., to i tak musimy na nie głosować - radzi opozycyjny lider.

To jednak nie wszystko - Krzysztof Łoziński postanowił dodać jeszcze jedną wypowiedź do internetowego wpisu. "Szanowni, pojawiły się głosy, by po tej wpadce nie głosować na PO i .N. To są pomysły samobójcze. Jeżeli się obrazimy na te partie, to PiS wygra na pewno. A chyba nie o to chodzi. Jak by te partie nie były słabe, jak by nie dawały D..., to i tak musimy na nie głosować, bo inaczej przegramy wszystko" - dodał na Facebooku (pis. oryg. - przyp. red.).