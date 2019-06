Lider kapeli grającej na marszach KOD unika odsiadki. Szuka go policja

Konrad M. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za handel kobietami. Mężczyzna powinien być w więzieniu, ale mimo kilkukrotnych wezwań nie stawił się w zakładzie karnym, aby odbyć karę.

Lider kapeli grającej na marszach KOD usłyszał w lutym prawomocny wyrok za handel kobietami. Został skazany na 4,5 roku więzienia. Grupa, w której działał, miała zwerbować blisko sto kobiet w luksusowych restauracjach i hotelach, a potem zmuszać je do pracy w klubach nocnych we Włoszech oraz Grecji. Konrad M. został oskarżony przez prokuraturę o kierowanie grupą przestępczą, handel ludźmi i fałszowanie dokumentu.

Mężczyzna złożył wniosek o odroczenie kary, który został odrzucony przez sąd. Lider kapeli grającej na marszach KOD był kilkukrotnie wzywany, aby stawić się w areszcie celem odbycia kary, jednak bezskutecznie. Jak podaje portal "Do Rzeczy" pod koniec maja do policji wpłynął wniosek o rozpoczęcie poszukiwań Konrada M. i jego doprowadzenie do zakładu karnego.