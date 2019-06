KOD chce podać do sądu Marka Suskiego. Za słowa o ścieżkach zdrowia

"Spotkamy się w sądzie" - zapowiedziała przewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji po porannym wywiadzie Marka Suskiego w TVP Info. Szef gabinetu politycznego Mateusza Morawieckiego powiedział w środę, że ludzie z Komitetu Obrony demokracji "tworzyli ścieżki zdrowia" w czasach PRL oraz "służyli obcemu mocarstwu".

- Ta impreza w Gdańsku pokazała, jak [Donald Tusk - red.] mówi do ludzi pod sztandarami KOD: "To wy jesteście ci dobrzy, uwierzcie w to". A wielu ludzi w KOD to są właśnie ci, którzy służyli obcemu mocarstwu, mają przeszłość różnych służb peerelowskich - powiedział na antenie Marek Suski. - Do takich ludzi, którzy tworzyli ścieżki zdrowia, byli po tamtej stronie okrągłego stołu, [Tusk - red.] mówi: Wy jesteście dobrzy i obalcie tę władzę, sugerując, że to jest władza dyktatorska. A ona jest wyłoniona w demokratycznych wyborach - dodał polityk.