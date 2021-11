Lider Bayer Full usłyszał wyrok. Musi przeprosić

Kolejny wyrok dla Świerzyńskiego

To nie pierwszy raz, kiedy Świerzyński został uznany winnym naruszenia praw autorskich. W 2008 roku został skazany za czerpanie korzyści majątkowych z cudzej własności intelektualnej, za co groziło mu nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Ostatecznie sąd nakazał mu wówczas wypłatę 14 tysięcy 751 złotych na rzecz firmy dystrybucyjnej Hagi Film.