Liczba zakażeń rośnie, Niedzielski uspokaja. Zwraca uwagę na jeden wskaźnik

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w programie "Newsroom WP", że ostatniej doby odnotowano w Polsce 2770 nowych przypadków COVID-19. Przypomniał, że choć to mniej niż w czwartek, to w porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń znacznie wzrosła. Jednocześnie - jak dodał - biorąc pod uwagę dane z analogicznego okresu ubiegłego roku, sytuacja jest znacznie lepsza. - Chcę państwu powiedzieć, że w zeszłym roku tego samego dnia mieliśmy już blisko 9 tys. zakażeń, a dzisiaj mamy niecałe 3 tys. W zeszłym roku mieliśmy 6,5 tysiąca hospitalizacji o tej porze, a dzisiaj mamy ich niecałe 2800 - wyliczał minister. Mniejsza jest również liczba zgonów. Rok temu w połowie października odnotowano ich 115, dziś 49. - Na każdym poziomie bardzo wyraźnie widać efekt szczepień - oświadczył Niedzielski. Szef MZ zwrócił też uwagę, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Na tle kraju - jak zaznaczył - wyróżniają się zwłaszcza województwa podlaskie i lubelskie. - W przypadku obu tych województw liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców jest w okolicach dwudziestu. Wszystkie pozostałe województwa są tu poniżej dziesięciu zakażeń na 100 tys. mieszkańców. To są niestety regiony, które mają najniższy poziom wyszczepienia - mówił gość Mateusza Ratajczaka.