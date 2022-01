"Liczba hańby polskiego rządu". Lewica z wielkim nekrologiem w Sejmie

Marek Rutka zarzucał politykom PiS, że z polskiego parlamentu nie idzie jasny sygnał zachęcający Polaków do szczepień. Jako przykład podał odrzuconą we wtorek przez sejmową komisję zdrowia poprawkę o obowiązku szczepień dla posłów i senatorów zgłoszoną do projektu ws. weryfikacji statusu zdrowotnego.