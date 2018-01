Liberalizacja przepisów aborcyjnych wraca do Sejmu. Nowoczesna złożyła swój projekt

Nowoczesnej udało się zebrać podpisy pod poselskim projektem ustawy o świadomej prokreacji. Projekt przepisów liberalizujących możliwość przerywania ciąży różni się od tego, który w ubiegłym tygodniu został odrzucony.

Po odrzuceniu projektu "Ratujmy Kobiety" Nowoczesna zapowiedziała złożenie własnego projektu. Został on przygotowany wcześniej, ale posłom nie udało się zebrać wymaganej liczby 15 podpisów.

Projekt posłów Nowoczesnej trafił do laski marszałkowskiej w czwartek. Proponowane rozwiązania zakładają możliwość przerywania ciąży na żądanie do 12. tygodnia ciąży. Jednak byłoby to możliwe po konsultacjach dotyczących skutków aborcji, a także po otrzymaniu informacji o formach pomocy dla kobiet w ciąży.