Liczba zakażeń rośnie. Prof. Pyrć ma radę dla rządzących

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. O decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki zapytaliśmy prof. Krzysztofa Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. - Nie zatrzymamy tej fali, możemy ją trochę rozłożyć w czasie, co też będzie pozytywne. Szkoda, że różne działania nie zostały podjęte wtedy, kiedy był na to czas, np. na wiosnę. W tym momencie już chyba nikt poważnie nie traktuje pandemii. Jak wsiadam do pociągu, to widzę osoby bez maseczek. Nikt absolutnie nie zwraca na to uwagi - powiedział w programie "Newsroom" WP. Co powinien zrobić rząd w obecnej sytuacji? - Powinien sprawić, żeby głos mówiący o tym, że ta pandemia jest na poważnie, był słyszalny, a także, żeby nie pojawiały się głosy, które negują istnienie wirusa - przekonywał Pyrć.