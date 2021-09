"LexTVN" do śmietnika? Senator PiS: lepiej spuścić zasłonę milczenia

Senat powiedział "nie" ustawie LexTVN. Co zrobi teraz Sejm? Senator PiS Jan Maria Jackowski przyznał w programie "Newsroom WP", że wśród polityków Zjednoczonej Prawicy słychać coraz częściej głosy, że najlepiej byłoby spuścić na ten projekt zasłonę milczenia i nie procedować go już w Sejmie. - Aby odrzucić weto Senatu i przyjąć ustawę, potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Głosy wstrzymujące działają wtedy na szkodę. A nawet gdyby udało się ją przyjąć, wszystko wskazuje na to, że prezydent i tak by ją zawetował. Wtedy dwa razy będziemy mieć ten sam serial. To już najprawdopodobniej martwy byt legislacyjny, dalsze zajmowanie się nim, byłoby kłopotliwe dla obozu rządzącego - powiedział polityk. Wg senatora stacja TVN powinna dostać koncesję, ponieważ wymagane kryteria zostały spełnione. - Wszystko jest w rękach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dodał.