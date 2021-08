"Lex TVN". Terlecki: We wtorek prezydium KP PiS. Będziemy rozmawiać

Pytany o to, co przemawia za tym, by nie zajmować się projektem na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu, odparł, że "jest trochę głosowań". - Nie chcemy, żeby Sejm trwał dwa dni, tylko jeden - musimy się zmieścić w tym jednym dniu, a zaczyna się dopiero o 11.30, więc nie mamy dużo czasu - stwierdził.