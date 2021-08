"Lex TVN". Co zrobią Amerykanie? Radosław Sikorski o możliwych scenariuszach

- Szaleństwo się pogłębia. Kaczyński stracił kontakt z rzeczywistością, prowadzi nas na wojnę z całym światem i z większością Polaków - mówił europoseł PO Radosław Sikorski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, komentując przegłosowanie ustawy "lex TVN" w Sejmie. - Jeśli Amerykanie się naprawdę wkurzą, mogą zrobić różne rzeczy. (…) Tak jak nakładali ekstraterytorialne sankcje na Nord Stream, tak mogą nałożyć innego rodzaju sankcje. Mogą też powiedzieć polskiemu rządowi, że: tak jak wy nie bylibyście skorzy bronić kraju, który atakuje wasze inwestycje, tak my mamy kolejną rotacje amerykańskich żołnierzy w Polsce i zobaczymy, czy ta rotacja przyleci - stwierdził. - Nie wiem, na ile poważnie Amerykanie to potraktują, jaka jest siła lobbingu firmy Discovery i jaki jest wpływ tych kongresmenów i senatorów, którzy już wyrazili się bardzo krytycznie o tym ataku na TVN - podkreślił. - Poza bojkotem dyplomatycznym, z którym już mamy do czynienia, Polska może być upokarzana w taki sposób, że np. na polityczną konferencję w USA, która ma się odbyć w grudniu, gdzie kiedyś Polska byłaby jednym z honorowych gości, mogą Polski nie zaprosić. To będzie kolejny dowód spadku naszego znaczenia międzynarodowego - wskazał Sikorski.