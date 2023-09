Lewica w nowym rządzie? Padły konkretne ministerstwa

Jakie ministerstwa chce przejąć Lewica po ewentualnej zmianie władzy? - Na pewno obszar mieszkalnictwa. Powinno powstać osobne ministerstwo, traktujemy ten temat priorytetowo. Ja osobiście jestem zainteresowana ministerstwem pracy i polityki społecznej, obszarem związanym ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, ale również resortem rodziny - deklarowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - Grozi nam katastrofa demograficzna. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak inaczej skutecznie prowadzić politykę społeczną, by kobiety decydowały się na zachodzenie w ciążę i rodzenie dzieci. Zakaz wprowadzony tylnymi drzwiami przez trybunał Przyłębskiej jest jednym z powodów, przez które nie decydują się na zajście w ciąże. Kobiety mówią też o dostępie do mieszkań i żłobków. Mówimy także o rynku pracy. Lewica aktywnie włączyła się w sprawy związane z dyskryminacją matek na rynku pracy. Luka demograficzna to jeden z wielu elementów. PiS pozwala na dyskryminację pracownic i matek pracujących w zagranicznych koncernach - dodała.

