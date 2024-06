"Lewica ugrzęzła w jakiejś koleinie". Kwaśniewski wystawia surową ocenę

Lewica po raz kolejny osiągnęła słaby wynik. W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała zaledwie 6,3 proc. głosów. Prowadzący Paweł Pawłowski w programie "Newsroom" WP zapytał byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czy Lewicy potrzebny jest wstrząs, czy może zmiana pokoleniowa lub po prostu kierownictwa. - Wymiana pokoleniowa się dokonała. Ja myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego ten wynik nie jest lepszy - skomentował gość programu. Kwaśniewski tłumaczył, że baza wyborców "starej Lewicy" się wyczerpuje. - Część się nie odnalazła się w tej Nowej Lewicy, gdzie role bardziej wiodące mają ludzie z dawnej partii Wiosna, czy dzisiejszej partii Razem - stwierdził były prezydent. Według niego już nie ma mowy o "odmładzaniu". - Lewica ugrzęzła w jakiejś politycznej koleinie - ocenił. Tłumaczył, że "ma między tym 6 a 8 proc. dość twardego elektoratu, ale nie może tego rozszerzać, a nawet się to kurczy".