Lewica Razem apeluje: "nie sprzedawajcie się Schetynie za grosze"

- Nie róbcie głupoty, nie sprzedawajcie się Grzegorzowi Schetynie - apelowali do Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego działacze Lewicy Razem. Ugrupowanie nadal liczy na budowę lewicowego bloku przed wyborami parlamentarnymi.



- Jesteśmy to winni wszystkim, którzy chcą na lewicę głosować - mówił w czwartek przed Sejmem Maciej Konieczny z zarządu krajowego Lewicy Razem. Działacz ogłosił, że na jesieni jego ugrupowanie wystawi lewicową listę. Zasugerował jednocześnie, że gdyby Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej dołączyły do takiej platformy, wynik byłby nieporównywalnie wyższy.

- Taka wspólna lista mogłaby zebrać nawet 14 proc. w wyborach. To więcej niż Wiosna i SLD może dostać u Grzegorza Schetyny - dodał Konieczny. Dlatego też członek Partii Razem ponowił propozycję dla wszystkich środowisk "na lewo od Platformy Obywatelskiej i PiS" oraz Biedronia i Czarzastego.

- Nie bójcie się, nie kapitulujcie przez Schetyną, nie dołączajcie do jednego wielkiego bloku (Koalicji Obywatelskiej - przyp. red.). Nie róbcie głupoty, nie sprzedawajcie się za grosze Schetynie - apelował Konieczny.

Działacze Lewicy Razem podczas konferencji prasowej zachęcali także wszystkich do przyłączenia się do organizacji. Ugrupowanie poszukuje zarówno chętnych do wsparcia kampanii wyborczej, jak i kandydatów na listy wyborcze. Partii zachęca ""wszystkich tych, którzy podzielają lewicowe wartości i nie godzą się na system dwupartyjny w Polsce".