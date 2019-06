Koalicja Wiosny i SLD? Wymowna odpowiedź Czarzastego

Sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski ma nadzieję, że jego partii uda się nawiązać współpracę z SLD. Lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty jest sceptyczny, zwłaszcza wobec samego Gawkowskiego.

- Polska polityka wymaga rozsądku i pokory, wygrywają ci, którzy chcą się łączyć, a nie dzielić. Będziemy namawiali do tego Włodzimierza Czarzastego. Jeśli jednak będzie chciał się dzielić, to Wiosna nie będzie rozdzierała szat - powiedział Gawkowski na antenie Polskiego Radia 24. - Chcemy zrobić pierwszy krok i doprowadzić do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych różnych środowisk lewicowych - dodał.