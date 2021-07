Lewica prześwietli o. Rydzyka. Mocne słowa posła: "Wyciąga i defrauduje pieniądze"

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała w poniedziałek, że przeprowadzi kontrolę poselską ws. finansowania projektów dla o. Tadeusza Rydzyka. Z różnych ustaleń mediów wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy podmioty związane z toruńskim redemptorystą otrzymały nawet kilkaset milionów złotych z państwowych funduszy. - Jeżeli na to, co niektórzy nazywają dotacją, nakłada się odpowiednie szkła, a po tych szkłach widać, że to jest kradzież pieniędzy publicznych na rzecz jednego redemptorysty, no to mamy do czynienia z wyciąganiem pieniędzy Skarbu Państwa - powiedział w programie "Tłit" WP Krzysztof Gawkowski. Szef klubu Lewicy podkreślił, że jego zdaniem ojciec Tadeusz Rydzyk, prezes Fundacji Lux Veritatis, "nie tylko wyciąga, ale i defrauduje" otrzymywane z budżetu państwa pieniądze. - Jestem przekonany, że w fundacjach i różnych instytucjach, którymi zarządza o. Rydzyk, mamy do czynienia z nieuczciwym zarządzaniem kasą - dodał poseł.