Lewica przedstawi kandydatkę na prezydenta w grudniu? Znany badacz wziął sprawy w swoje ręce

Niektórzy odczytali to jako niewypowiedziane i nieformalne ultimatum postawione minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Nasi rozmówcy z Lewicy nie wykluczają, że wobec tego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie będzie chciała odchodzić z ministerstwa tylko po to, by przegrać w wyborach prezydenckich (nikt nie łudzi się, że będzie inaczej).