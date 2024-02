Lewica poradzi sobie w wyborach? "Wchodzimy w najróżniejsze koalicje”

Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie pójdzie wraz z Lewicą do wyborów samorządowych. Zapytana o to w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że Lewica będzie startować sama do Sejmików jednak na poziomie burmistrzów, wójtów będą wchodzić w "najróżniejsze koalicje". - Czasami idziemy sami, albo z komitetem obywatelskim, albo z Koalicja Obywatelską - powiedziała wiceszefowa resortu kultury. Stwierdziła również, że wszyscy mają świadomość, że jest duża szansa na to, żeby "odbić miejsca, gdzie wciąż rządzi PiS". Prowadzący Michał Wróblewski zapytał wiceminister kultury o to czy wystartuje w wyborach prezydenckich. - W ogóle nie rozważam takiego pomysłu, żeby kandydować, mówię całkowicie serio - zdementowała Scheuring-Wielgus. Jednak poinformowała, że Lewica jest zdeterminowana, aby wystawić kobietę w wyborach prezydenckich.