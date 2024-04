Lewica chce utrzymać stan posiadania w rządzie i Senacie. Biedroń odsłania ustalenia koalicji

Wygrana Kukuckiego oznacza konieczność przeprowadzenia wyborów do Senatu we Włocławku i okolicznych powiatach oraz rozmowy koalicji na temat możliwości wskazania nowego wiceministra odpowiedzialnego za mieszkalnictwo. Z informacji WP wynika, że Lewica chce utrzymać stan posiadania w obu przypadkach, co potwierdza nam Robert Biedroń. – Rozmawialiśmy z naszymi koalicjantami na etapie układania list i uzgodnienie jest takie, że to my zaproponujemy naszego lewicowego kandydata na senatora – podkreśla Biedroń.