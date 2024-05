Lew zajadał się obiadem. Nagle z wody wyłonił się krokodyl

Fascynujące nagranie dzikiej natury. Jeden turystów nagrał moment, na którym dochodzi do walki pomiędzy lwem a krokodylem o truchło bawoła. Archiwalne nagranie Raquela Barao z wycieczki safari w RPA udostępniła agencja Reutera, nazywając je epickim starciem. Na opublikowanym materiale widać, jak król dżungli zajadał się swoim obiadem do momentu, gdy pojawia się potężny gad. Na początku lew próbował zabrać swoją zdobycz i kontynuować jedzenie. Jego rywal jednak nie chciał dać za wygraną i rzucił się w stronę swojego przeciwnika, by odebrać jego własność. Starcie potężnych drapieżników mocno zaciekawiło turystów. Po krótkiej walce lew już wiedział, że jest na straconej pozycji i odpuścił. Tymczasem krokodyl dopiął swego i to on wyszedł zwycięsko z tej nierównej potyczki.