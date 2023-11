Lew sterroryzował włoskie miasto. Podejrzewany sabotaż

"Niestety nie możemy zakazać cyrkom ze zwierzętami przyjeżdżać do naszego miasta. Próbowaliśmy to zrobić w 2017 roku, ale przegraliśmy sprawę w sądzie i musieliśmy nawet zapłacić odszkodowanie. Dopóki nie zmieni się prawo, nie będziemy mogli nic zrobić. Mam nadzieję, że to wydarzenie pobudzi ludzkie sumienia i pomoże w końcu położyć kres trzymaniu zwierząt w cyrkach" - napisał burmistrz Ladispoli.