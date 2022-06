Lew kontra stado krokodyli. Niezwykły finał spotkania w Kenii

Agencja informacyjna Reutersa opublikowała wideo, które udało się nagrać jednemu z uczestników safari w Kenii. Antony Pesi brał udział w wycieczce po rezerwacie Masai Mara. Oniemiał, gdy zauważył co się dzieje na pobliskim bajorze. Samica lwa stała na martwym hipopotamie. Truchło olbrzyma natomiast pływało pośrodku zbiornika wodnego, a dookoła niego znajdowało się stado krokodyli, które czekały na najmniejszy ruch lwicy. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. Nagle drapieżny ssak skoczył na grzbiety krokodyli i wpadł do wody. Skok okazał się jednak na tyle udany, że do brzegu było już blisko i lwicy udało się wydostać z opresji. Krokodyle będą musiały zadowolić się martwym hipopotamem.