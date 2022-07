Lew kontra krokodyl. Zobacz, jak to się skończyło

Stado lwów spacerujących przy wodopoju dostrzegło krokodyla poza wodą. Lwy są znane ze swojej zadziornej i dzikiej natury, ale walka z krokodylem to coś. W pełni dorosły krokodyl może osiągnąć do 7 metrów długości i ważyć 1 tonę. W przeciwieństwie do dorosłego lwa, który waży tylko do 270 kilogramów. Oczywiście te dwa gatunki są niesamowitymi myśliwymi i znane są ze swojej wspaniałej taktyki podczas polowania na zdobycz. Ale krokodyle mają ogromną siłę ugryzienia i są w stanie poważnie zranić lwa, jeśli nadarzy się okazja. 15-letni student Connor Dawes i jego rodzina mieli nie lada okazję, widząc te starcie w Entabeni Game Reserve w Waterberg. - Byłem zszokowany, że lew w ogóle pomyślałby o zmierzeniu się z krokodylem. Tak naprawdę nie martwiłem się o krokodyla. W końcu krokodyl zdołał uciec i poczułem ulgę, że nie zobaczymy, jak lew zabija krokodyla. Krokodyl odpłynął, a lwy odeszły i położyły się, jakby nic się nie stało. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem - relacjonował.