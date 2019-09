Lew. Horoskop zodiakalny na niedzielę, 29 września. Sprawdź, czy w miłości, biznesie i zdrowiu dopisze ci szczęście

Lew – Horoskop zodiakalny na niedzielę, 29 września. Sprawdź, co czeka Lwa w najbliższej przyszłości i czy gwiazdy obdarzyły cię pomyślnością w miłości, biznesie oraz życiu codziennym.

Horoskop Miłosny:

Potrzebujesz dziś trochę czasu tylko dla siebie. Nie czuj się z tego powodu źle, bo twój partner to zrozumie. Musisz mu tylko o tym szczerze powiedzieć. Nie możesz czuć się przytłoczony i zatracać poczucia odrębności. Bądź dziś skupiony tylko na sobie, a to pozwoli ci za nim zatęsknić.

Horoskop Zawodowy:

Horoskop dzienny uprzedza, że dziś kilka osób będzie wiele od ciebie wymagało. Nie daj się jednak wykorzystać. Skup się na tym, co dla ciebie najważniejsze i co ma najwyższy priorytet. Resztę można odłożyć na później. Nie próbuj robić wszystkiego na raz, bo przyniesie to katastrofalne skutki.

Horoskop dla Rodziny:

Dziś musisz znaleźć chwilę tylko dla siebie. Uprzedź więc bliskich, że część twoich obowiązków będzie dziś spoczywała na nich. Powiedz im, że czujesz się przytłoczony i przepracowany. Dzięki temu nie będą naruszać twojej chwili spokoju i wesprą cię w trudach codzienności.

Horoskop Zdrowotny:

Potrzebujesz dziś chwili słodkiego lenistwa. Nie próbuj na siłę czegoś zmieniać, poprawiać czy ulepszać. Znajdź czas, aby zająć się tylko odpoczynkiem i regeneracją.

Horoskop dzienny – rada na dziś dla Lwa

Niech prowadzą cię słowa Napoleona Bonaparte: „cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.