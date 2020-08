Leszek Miller: Zbigniew Ziobro prowadzi grę na osłabienie Mateusza Morawieckiego

Leszek Miller uważa, że inicjatywa Mateusza Morawieckiego dotycząca zwołania nadzwyczajnego szczytu UE ws. Białorusi została zignorowana. Sprawa zostanie poruszona dopiero we wrześniu, a według byłego premiera "do tego czasu na Białorusi mogą się wydarzyć rzeczy tragiczne". - Aleksander Łukaszenka się nie zawaha, jak trzeba będzie użyć ognia, to wyda takie rozkazy - powiedział na antenie TVN24