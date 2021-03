Leszek Miller żartuje z Jacka Sasina. "Ma taką szczęśliwą rękę"

Leszek Miller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do swojego wpisu w mediach społecznościowych dotyczącego Jacka Sasina. "Wicepremier Sasin zapowiedział, że rozlewanie szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce rozpocznie się jesienią. Będą wlewane do kopert z pakietów wyborczych" - napisał na Twitterze były premier. - To jest oczywiście ironia - powiedział rozmówca Patrycjusza Wyżgi. - Przecież trudno zapomnieć, że z naszych wspólnych podatków użyto 70 milionów zł. na wybory, które się nie odbyły - przekazał europoseł. - Za to personalnie odpowiada wicepremier Sasin - powiedział Leszek Miller. - Sasin ma taką szczęśliwą rękę, więc jak się weźmie teraz za budowanie rozlewni, która miałaby zajmować się szczepionką przeciw COVID-19, no to pewnie z takim samym skutkiem - dodał gość Wirtualnej Polski.

Rozwiń