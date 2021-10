Leszek Miller: "TVP wykonuje propagandowe zamówienie ze strony swoich mocodawców"

Na portalu TVP Info ukazał się artykuł uderzający w Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza oraz Marka Belkę. "Co łączy tych trzech europosłów, którzy krytykowali polski rząd? Między innymi wieloletnia przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - partii komunistycznej, która zdaniem niektórych historyków sprawowała władzę państwową w sposób totalitarny" – czytamy we wspomnianym artykule. To nie pierwsza próba ataku ze strony Telewizji Polskiej pod adresem byłych premierów. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Leszka Millera, który stwierdził, że nie widzi sensu, by odpowiadać na takie zaczepki ze strony TVP. - To jest telewizja, czy szerzej mówiąc media, które wykonują propagandowe zamówienie ze strony swoich mocodawców. To nie ma nic wspólnego z telewizją publiczną czy z radiem publicznym. To jest po prostu stacja, którą stać na wszystko, która powie wszystko. Na mnie to nie robi żadnego wrażenia, na moich kolegach też nie – przyznał w rozmowie w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski były premier Polski Leszek Miller.