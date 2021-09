Leszek Miller odpowiada Patrykowi Jakiemu. Cięta riposta

Europoseł Patryk Jaki na konferencji prasowej przedstawił wyliczenia zespołu pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Krysiaka (SGH) i prof. Tomasza Grosse (UW), z których wynika, że Polska straciła na wejściu do UE około 535 mld złotych. - To niech pan Jaki przekona swoich kolegów z rządu, by wystąpili z projektem ustawy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej - stwierdził w programie "Newsroom" w WP były premier Leszek Miller. - To jest mechanizm identyczny z wychodzeniem z każdej umowy międzynarodowej. Wystarczy, że parlament tę ustawę przyjmie, prezydent podpisze, no i już: wychodzimy - dodał. Były premier przypomniał, że 80 proc. Polaków w sondażach opowiada się za pozostaniem w UE. - To oznacza, że dostrzegają jakieś korzyści płynące z przynależności do UE. Pan Jaki również czerpie z tego korzyści, chociażby z uwagi na to, że jest członkiem Parlamentu Europejskiego - stwierdził Leszek Miller.