Leszek Miller krytykuje Lewicę. Krzysztof Śmiszek odpowiada

"Skoro Lewica zdecydowała się na takie spotkanie z premierem Morawieckim i miała silną pozycję negocjacyjną, to mogła zażądać więcej i uzyskać więcej. Szkoda, że otrzymała tak mało" - ocenił były premier i były szef SLD Leszek Miller, wskazując przy tym m.in. na prawo kobiet do przerywania ciąży. Co na to poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek? - Przypomnę panu Leszkowi Millerowi jedną rzecz. Fundusz odbudowy nie jest o prawach człowieka, tylko o pieniądzach dla Polski. Trzeba umieć wykorzystać polityczne momentum. I takie polityczne momentum Lewica przejęła i wykorzystała - ripostował w programie "Tłit". - Ci, którzy są daleko od Polski, komentują: można było więcej. Polityka jest pełna takich osób, które ja nazywam "trzeby". Trzeba, trzeba, trzeba, trzeba… Tylko trzeba umieć wziąć byka za rogi i podjąć polityczną decyzję. Lewica taką decyzję podjęła, inni niech się oglądają za siebie, niech kombinują, niech marzą o technicznych rządach z Gowinem - kontynuował. - Marzę o tym, żeby w przyszłym rządzie opozycyjnym być ministrem sprawiedliwości i wsadzić osobiście Ziobrę za kraty. Żadnej współpracy nigdy nie było i nie będzie z najgorszą partia pod słońcem, jaką jest PiS - podsumował Śmiszek.

