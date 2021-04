Leszek Miller: Jarosław Kaczyński nie przegra, bo opozycja pomoże PiS

Zbliża się głosowanie nad ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Czy Prawo i Sprawiedliwość, jak w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" mówił Jarosław Kaczyński, mogłoby przegrać to głosowanie? - W tej sprawie Kaczyński nie przegra, bo poprze go opozycja. To jest oczywiste - stwierdził w programie WP "Newsroom" były premier Leszek Miller. Jak podkreślił europoseł, przegrana Kaczyńskiego niosłaby za sobą katastrofalne skutki. - Nasza reputacja przez całe lata byłaby nie do odbudowania. Jeżeli jeden parlament, w tym przypadku Polski, by tej umowy nie przyjął, to ten program jest wrzucany do kosza. Wtedy nie tylko Polska, ale też pozostałe kraje unijne nie dostałyby pieniędzy - zaznaczył Leszek Miller.

